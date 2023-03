La Plaine Fonderie d’Art La Plaine Fonderie d’Art Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

La Plaine Fonderie d’Art La Plaine Fonderie d’Art, 31 mars 2023, Saint-Denis. La Plaine Fonderie d’Art 31 mars et 1 avril La Plaine Fonderie d’Art Une bulle créative au milieu du paysage urbanisé. Une vision moderne du métier, d’un savoir-faire séculaire !

Encadré.e.s par les acteurs, les mains de ce lieu « hors du temps », découvrez toutes les étapes nécessaires à la production d’un bronze d’art à la cire perdue.

5 étapes essentielles et complémentaires :

1. Le moulage élastomère

2. Le tirage, la retouche et l’alimentation de la cire

3. Le moule réfractaire

4. La réparation en ciselure

5. La coloration par la patine

Profitez-en également pour découvrir, non loin de là, les Ateliers de Moulage et de Chalcographie de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais. La Plaine Fonderie d’Art 6 rue Proudhon 93210 La Plaine-Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0652437359 »}, {« type »: « email », « value »: « laplainefonderiedart@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-04-01T17:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 Fonderie Art Alexandre Jeanjean

