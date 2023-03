Portes ouvertes Mariposa plumasserie la plaine des grègues SAINT JOSEPH Catégories d’Évènement: Réunion

Saint-Joseph

Portes ouvertes Mariposa plumasserie la plaine des grègues, 30 mars 2023, SAINT JOSEPH. Portes ouvertes Mariposa plumasserie 30 mars – 2 avril la plaine des grègues A l’occasion de l’inauguration du nouvel espace showroom et atelier de plumasserie à la plaine des Grègues, venez découvrir les créations en plumes éthiques de la marque Mariposa Plumasserie et découvrir le métier de plumassier. De Jeudi à Dimanche, de 10 à 19h sur inscription, prévoir une heure pour la visite, et proposition d’atelier de création autour de la plume ( à définir) de 14h à 16h. Contactez Marie : 0693035295 (le lieu est de type maison avec sanitaire, boissons thé, café… sur place) la plaine des grègues 18 chemin du raccourci SAINT JOSEPH 97480 REUNION LA REUNION [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mariposaplumasserie »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mariposaplumasserie.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 PLUMES PLUMASSERIE marie

