Floirac Floirac Floirac, Gironde La plaine de Floirac : un chemin entre deux mers et deux temps avec Les Alternatives urbainess Floirac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

La plaine de Floirac : un chemin entre deux mers et deux temps avec Les Alternatives urbainess Floirac, 18 septembre 2021, Floirac. La plaine de Floirac : un chemin entre deux mers et deux temps avec Les Alternatives urbainess

Floirac, le samedi 18 septembre à 10:30

**Son emplacement stratégique aux portes de l’Entre-Deux-Mers a favorisé le développement industriel et les infrastructures ferroviaires, atouts aujourd’hui d’une profonde transformation urbaine** **À travers le fil vert de la voie Eymet, suivez les pas de Gabriela et Mehdi :** **imprégnez-vous de la vie locale floiracaise en découvrant ses lieux de villégiature, ses habitants et ses initiatives solidaires.** **Public adulte, sur inscription.** **À Floirac, rendez-vous communiqué à l’inscription**

Gratuit, sur inscription

Vous serez surpris par ce territoire singulier façonné par sa géographie atypique entre Garonne et coteaux. Floirac 33270 Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Floirac Adresse 33270 Ville Floirac lieuville Floirac Floirac