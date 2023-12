CONCERT ET BAL FOLK La Plaine, 34700 Saint-Étienne-de-Gourga Saint-Étienne-de-Gourgas, 16 décembre 2023, Saint-Étienne-de-Gourgas.

Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 22:30:00

Concert et bal Folk avec le duo Sollùna (violon, guitare et voix). Une invitation à voyager entre France et Espagne..

Au fil de leurs compositions, le duo Sollùna (violon, guitare et voix) vous invite à voyager entre France, Espagne, Occitanie et parfois même de plus vastes horizons. Organisé par Le Pont café associatif.

La Plaine, 34700 Saint-Étienne-de-Gourga

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie



