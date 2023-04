La 6 Découverte Place du Chaudron, 27 juillet 2023, La Plagne Tarentaise.

La 6 Découverte est une course destinée au grand public (débutants, initiés, confirmés et cadets) pour participer au grand week end de la 6000D.

Ce parcours passera dans les stations d’altitude de la Grande Plagne en empruntant les sentiers piétons..

2023-07-27 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-27 . EUR.

Place du Chaudron Plagne Centre

La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The 6 Découverte is a race open to all (beginner to expert). The course takes you through La Plagne’s altitude villages on walking paths.

La 6 Découverte es una carrera destinada al público en general (principiantes, iniciados, experimentados y cadetes) para participar en el gran fin de semana 6000D.

Este recorrido pasará por las estaciones de gran altitud de la Grande Plagne utilizando los senderos peatonales.

La 6 Découverte ist ein Lauf für die breite Öffentlichkeit (Anfänger, Fortgeschrittene, Könner und Kadetten), um am großen Wochenende des 6000D teilzunehmen.

Diese Strecke wird durch die Bergstationen von Grande Plagne führen und dabei die Fußgängerwege benutzen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de la Grande Plagne