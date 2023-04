La 6D Bob La Roche, 27 juillet 2023, La Plagne Tarentaise.

Sur le concept d’une “montée infernale”, les coureurs empruntent la mythique piste Olympique de bobsleigh du bas vers le haut, sur une pente moyenne de 8,2% avec un maximum à 14% !.

2023-07-27 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-27 . EUR.

La Roche Piste de Bobsleigh

La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Based on the concept of a « hellish climb », competitors scale the legendary Olympic bobsleigh run from bottom to top, with an average incline of 8.2% and a maximum of 14%!

Basándose en el concepto de « subida infernal », los corredores recorren la legendaria pista olímpica de bobsleigh de abajo a arriba, ¡con una pendiente media del 8,2% y una máxima del 14%!

Die Fahrer fahren auf der legendären olympischen Bobbahn von unten nach oben, mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,2% und einer maximalen Steigung von 14%

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de la Grande Plagne