SUPER8 – Super Kids Draisienne Plagne Centre, 15 juillet 2023, .

Le SUPER8 est l’événement incontournable de VTT/VTTAE all mountain de La Plagne !

Pour sa 3ème édition, l’événement se tiendra sur 3 jours et proposera des nouveaux formats de courses, en plus des emblématiques Grand8 et Double8..

2023-07-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-15 17:00:00. .

Plagne Centre

La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The SUPER8 is La Plagne’s unmissable all-mountain MTB/e-MTB event!

For its 3rd edition, the event will be held over 3 days and offer new race formats, in addition to the emblematic Grand8 and Double8.

La SUPER8 es la prueba de MTB/VTTAE all-mountain ineludible de La Plagne

En su 3ª edición, el evento se celebrará durante 3 días y ofrecerá nuevos formatos de carrera, además de los emblemáticos Grand8 y Double8.

Der SUPER8 ist das MTB/VTTAE All Mountain Event in La Plagne!

Ausgabe findet das Event an drei Tagen statt und bietet neben den emblematischen Grand8 und Double8 auch neue Rennformate an.

