2ème Festival International d’Échecs de La Plagne Juillet 2022 Résidence Sun Valley, 2 juillet 2022 13:00, La Plagne-Tarentaise. 2 – 9 juillet Sur place Sur Inscriptions pour les participants et gratuit pour les visiteurs http://www.echecs-laplagnesoleil.com 2ème Festival International d’Échecs de La Plagne Soleil du 2 au 9 Juillet 2022, organisé par le Cercle d’Échecs du Bassin Annemassien (CABE) et le Club d’Échecs d’Aix-les-Bains Festival de 4 tournois (Maîtres, Accession, Amateurs et Blitz) du 2 au 9 Juillet 2022 au sein de la Résidence du Sun Valley à La Plagne Soleil. 14 000 € de Prix seront distribués aux participants. Venez nombreux retrouver cette ambiance si particulière, dans un écrin si merveilleux … Résidence Sun Valley 73210 La Plagne Soleil (Savoie) 73210 La Plagne-Tarentaise Mâcot-la-Plagne Savoie samedi 2 juillet – 13h00 à 21h00

