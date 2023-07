XPLORE ALPES FESTIVAL Cinéma cœur d’or La Plagne-Tarentaise Catégories d’Évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie XPLORE ALPES FESTIVAL Cinéma cœur d’or La Plagne-Tarentaise, 20 octobre 2023 20:00, La Plagne-Tarentaise. XPLORE ALPES FESTIVAL Cinéma cœur d’or La Plagne-Tarentaise 20 – 29 octobre Le Xplore Alpes Festival est un événement unique qui rassemble les amoureux de Montagne pendant les vacances de la Toussaint 20 – 29 octobre 1 Accueil Du 20 au 29 octobre 2023, le Xplore Alpes Festival débarque dans la vallée de Tarentaise.

Ne manquez pas ce festival atypique dédié à la Montagne avec des films, des activités en plein air, des tables rondes et des conférences, des concerts, et le village Xplore à Bourg Saint Maurice où vous retrouverez de nombreux acteurs de la Montagne mais également des ateliers d’initiation pour le grand public, un coin bar / restauration le tout ambiancé avec du bon son.

Xplore Alpes Festival, LE rendez-vous ultime de la Montagne Cinéma cœur d’or Rue Saint Jean Mâcot-la-Plagne La Plagne-Tarentaise 73210 Savoie Détails Heure : 20:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu Cinéma cœur d'or Adresse Rue Saint Jean Ville La Plagne-Tarentaise Departement Savoie Lieu Ville Cinéma cœur d'or La Plagne-Tarentaise

Cinéma cœur d'or La Plagne-Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la plagne-tarentaise/