Chauffer dans la noirceur : ateliers créatifs en famille La plage Montmartin-sur-Mer, 16 juillet 2023, Montmartin-sur-Mer.

Montmartin-sur-Mer,Manche

Chauffer dans la noirceur : ateliers créatifs en famille, dès 6 ans.

Rendez-vous dans le festival Chauffer dans la noirceur à Montmartin-sur-Mer du 13 au 16 juillet 2023..

2023-07-16 15:00:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

La plage

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Chauffer dans la noirceur: creative family workshops, from age 6.

Join us for the Chauffer dans la noirceur festival in Montmartin-sur-Mer from July 13 to 16, 2023.

Chauffer dans la noirceur: talleres creativos en familia, a partir de 6 años.

Únase a nosotros en el festival Chauffer dans la noirceur en Montmartin-sur-Mer del 13 al 16 de julio de 2023.

Chauffer dans la noirciur: Kreative Workshops für die ganze Familie, ab 6 Jahren.

Besuchen Sie das Festival Chauffer dans la noirceur in Montmartin-sur-Mer vom 13. bis 16. Juli 2023.

