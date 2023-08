Festival d’Abrivado La plage Est et les rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer, 10 novembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Journées traditionnelles du monde de la bouvine durant lesquelles les manadiers ( éleveurs de taureaux et chevaux Camargue.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 . .

La plage Est et les rues du village

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional days of the bouvine world during which the manadiers (breeders of bulls and horses Camargue

Jornadas tradicionales del mundo de la bouvine durante las cuales los manadiers (criadores de toros y caballos de Camargo)

Traditionelle Tage der Bouvine-Welt, während derer die Manadiers ( Züchter von Camargue-Stieren und -Pferden

