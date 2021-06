Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin La Plage d’Isle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Plage d’Isle Saint-Quentin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Quentin. La Plage d’Isle 2021-07-03 14:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Saint-Quentin Aisne 2.5 2.5 Pour le plus grand plaisir de tous, la plage de l’étang d’Isle ouvre ses portes cet été !

Une plage de sable fin en plein cœur de ville, aux abords de l’étang d’Isle, que rêver de mieux ! La plage est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 19h*

*sous réserve des conditions météorologiques Et n’oubliez pas la danse de l’été !! Rendez-vous tous les samedis à 16h? on compte sur vous pour mettre l’ambiance ;-) Animations, Ateliers créatifs, sculptures de sable XXL, animaux de la Savane, Zone transats.

Mini Golf : 2, 50 € / pers.

Pédalos : 5 € les 30 min INFOS CONTACT :

dernière mise à jour : 2021-06-28

