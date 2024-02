La plage, de Monet à Perret Visite sportive Plage du Havre Le Havre, lundi 12 août 2024.

Le Pays d’art et d’histoire s’associe à LH en forme pour proposer un nouveau format de visite. Chaussez vos baskets pour découvrir de façon ludique et dynamique le patrimoine du Havre. En compagnie d’un guide-conférencier et d’un coach sportif, la ville se transforme en terrain de jeux. Entre séances d’étirements et gymnastique douce, redécouvrez votre environnement urbain dans une ambiance conviviale. De Sainte-Adresse à la Porte Océane, cette balade le long de la plage décrypte l’évolution du paysage maritime en confrontant les œuvres des peintres qui ont immortalisé le front de mer et le panorama actuel. Falaises des Brindes, villas, cabanes, aménagements de Alexandre Chemetoff, reconstruction… Le guide vous retrace deux siècles d’intenses transformations.

Attention, le parcours ne constitue pas une boucle, retour par vos propres moyens.

Durée 2h

Début : 2024-08-12 10:00:00

fin : 2024-08-12 12:00:00

Plage du Havre Boulevard Albert 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie pah@lehavremetro.fr

L’événement La plage, de Monet à Perret Visite sportive Le Havre a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie