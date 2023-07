Randonnée sur Châtelus le Marcheix par l’Association les Chemins de Fursac La Plage Chamborand, 4 août 2023, Chamborand.

Chamborand,Creuse

Tous les mois, l’Association « Les Chemins de Fursac », vous propose de partir à la découverte de chemins de randonnée balisés.

Randonnée de 10 à 12 kms.

Départ à 13h 30 du parking de la poste de Fursac puis départ groupé sur le lieu de la randonnée.

Adhésion à l’Association : 10 €uros/année..

La Plage

Chamborand 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Every month, the « Les Chemins de Fursac » association invites you to discover a number of signposted hiking trails.

Hikes of 10 to 12 kms.

Departure at 1:30 pm from the Fursac post office parking lot, followed by a group departure to the hike site.

Association membership: 10 ?uros/year.

Cada mes, la asociación « Les Chemins de Fursac » le invita a explorar las rutas de senderismo señalizadas.

Recorrido de 10 a 12 km.

Salida a las 13.30 h del aparcamiento de Correos de Fursac, seguida de una salida en grupo hasta el lugar de celebración.

Afiliación a la asociación: 10 euros/año.

Jeden Monat bietet Ihnen der Verein « Les Chemins de Fursac », die Möglichkeit, markierte Wanderwege zu erkunden.

Wanderung von 10 bis 12 kms.

Abfahrt um 13:30 Uhr vom Parkplatz der Post in Fursac, dann gemeinsamer Start am Ort der Wanderung.

Mitgliedschaft im Verein: 10 ?uros/Jahr.

