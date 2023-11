Marché de Noël La Plage Chabris, 26 novembre 2023, Chabris.

Chabris,Indre

Marché de noël avec de nombreuses attractions , présence du père Noël, mascottes, balade en poney, calèche, maquillage pour enfants…..

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

La Plage

Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market with many attractions, Santa Claus, mascots, pony rides, horse-drawn carriages, face painting for children….

Mercado de Navidad con numerosas atracciones, Papá Noel, mascotas, paseos en poni, coches de caballos, pintacaras para niños….

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Attraktionen , Anwesenheit des Weihnachtsmannes, Maskottchen, Ponyreiten, Kutsche, Kinderschminken….

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY