CinéMA #100 Dimanche 13 août, 21h30 La Plage Autet Gratuit

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement, des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

Avec Catherine Deneuve, George Chakiris, Françoise Dorléac et Jacques Perri.

La Plage Autet Rue des Fontenis 70180 Autet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

