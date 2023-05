Paëlla avec animation Gypsy La Placette, 17 juin 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard,Bouches-du-Rhône

Paella de l’Association du Vieux Village sur la Placette..

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

La Placette Rue Jentelin

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Paella of the Old Village Association on the Placette.

Paella de la Asociación del Pueblo Viejo en el Placette.

Paella der Association du Vieux Village auf der Placette.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence