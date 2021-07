Paris Paris Plages Rives de Seine Paris La Place sur Seine Paris Plages Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Place sur Seine Paris Plages Rives de Seine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 20h

gratuit

Du 10 juillet au 22 août, un vent d’été soufflera sur La Place, le centre culturel hip-hop de la ville de Paris. Une programmation hip-hop estivale ouverte à tous sur les quais de l’Hôtel de Ville. Expositions, réalisation de fresques street art, démonstrations et initiations aux danses hip-hop, DJ sets… Rendez-vous pour un été hip-hop au bord de l’eau. Street Art , en partenariat avec L’AÉROSOL : Lady K, Reso, Woizo, Junky, Kzper, Kaldea…

DJ Sets : Rakoto 3000, Anaïs B, Cheetah, DJ MS, Moody Mike, T-sia, Dj Ayane… Activités autour des pratiques hip-hop : workshops de danse, battle démo, initiation au graffiti, initiation au djing, écriture rap avec Kéroué, initiation au Double Dutch avec Koezion Jump… Conférences : Djing avec Moody Mike, histoire du hip-hop avec Nicolas Rogès… Programmation : ●mercredi ○3 ateliers graffiti animés par Maquis’Art. ○14h15 – 15h30 – 16h45 ○Sur inscription : 8 participants/atelier ●jeudi : réalisation fresque ●vendredi : ○réalisation fresque dans la journée + vernissage à 18h ○18h – 20h : DJ set et ouverture du conteneur d’exposition ●samedi : ○animations (workshop, battle demo, rencontres, conférence…) dans l’après midi ○18h – 20h : DJ set ●dimanche : ○animation (workshop, battle demo, rencontres, conférence…) dans l’après midi TOUT PARIS PLAGES Spectacles -> Autre spectacle Paris Plages Rives de Seine Square Federico Garcia-Llorca/Pont Louis-Philippe Paris 75001

1, 11 : Hôtel de Ville (288m) 7 : Pont Marie (300m)

©DR/LaPlace sur seine

