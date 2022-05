La Place Saint Thiébaut, le petit Montmartre Thann, 25 juin 2022, Thann.

La Place Saint Thiébaut, le petit Montmartre Thann

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 17:00:00

Thann Haut-Rhin Thann

Venez découvrir des artistes locaux qui peignent sur des chevalets mais aussi des ateliers de peinture pour les enfants, jeux en bois et ateliers de loisirs créatifs sur le thème du textile et du passé industriel. Musique de rue, déambulation musicale et une pièce contemporaine de danse autour de l’industrie de la production à la pièce au développement industriel, lorsque l’offre dépasse la demande viendront agrémenter la journée.

Venez découvrir des artistes locaux, des ateliers de peinture, jeux en bois, loisirs créatifs sur le thème du textile et du passé industriel. Musique de rue, déambulation musicale et une pièce contemporaine de danse.

+33 3 89 38 53 00

Thann

