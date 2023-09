Récolte bonbons d’Halloween La place Saint-Aubin-de-Lanquais, 28 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Mets ton costume le plus effrayant et rejoins nous pour partir à la récolte des bonbons pour Halloween !!! En suivant, un petit pot sera donné afin de partager un moment ensemble. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

La place

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Put on your scariest costume and join us as we go trick-or-treating for Halloween!!!! Afterwards, a potluck will be held to share a moment together. Children must be accompanied by an adult.

Ponte tu disfraz más terrorífico y acompáñanos a pedir caramelos por Halloween Después, se ofrecerá una pequeña bebida para compartir un momento juntos. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Zieh dein gruseligstes Kostüm an und mach dich mit uns auf den Weg, um Süßigkeiten für Halloween zu sammeln!!! Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk, um gemeinsam einen Moment zu verbringen. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides