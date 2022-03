La Place rêvée Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Arts croisés ———— **(Place Ahmed Chenane)** **De 8h à 20h** **Cie Sputnik** **En collaboration avec le Centre culturel de quartier Renan** Et si on rêvait ensemble la place Chenane autrement ? Le bureau Beaurh a posé une candidature pour que les Izards-trois Cocus devienne Quartier mondial de la Rencontre 2022. Le comité de sélection sera présent sur le quartier. À cette occasion, la place Chenane se transformera en place rêvée ! Des rêves proposés par les habitantes et habitants vont se réaliser le temps d’une journée. La mer, un arbre à barbapapalabre, une extraordinaire machine à café et plein d’autres utopies s’inviteront peut-être sur la place. **En lien avec l’événement** : lectures de textes choisis sur la rencontre par Didier Le Gouic

Entrée libre

