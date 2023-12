PLATFORM LA PLACE Paris, 16 février 2024, Paris.

Nouveau rendez-vous de tou.te.s les amoureux.euses de musiques urbaines, des diggers de nouveaux sons, d’une génération ultra-connectée, celle qui fait voler en éclats les codes et consacre les artistes avant même que les labels ne les aient repéré.e.s, la génération du respect de l’autre et de toutes les identités.Dans une scène parisienne de plus en plus fragmentée et saturée, les soirées PLATFORM se concentrent sur la promotion des nouveaux talents internationaux émergeants et comptent entretenir une relation privilégiéeet intime avec les clubbeurs parisien.ne.s, attirés par la promesse d’alternative, d’underground et de communauté.Rendez-vous tous les deux mois à LA PLACE pour découvrir une programmation exceptionnelle qui saura mettre en lumière les stars de demain et leur donner l’opportunité de présenter leur musique à un public à l’écoute des nouvelles tendances.Au programme :DCCRISTALE& MORE TO COME

Tarif : 14.80 – 14.80 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA PLACE 10 PASSAGE DE LA CANOPEE 75001 Paris