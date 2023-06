Hip Hop Talents – Sélections régionales Paris La Place Paris, 24 juin 2023, Paris.

Hip Hop Talents – Sélections régionales Paris Samedi 24 juin, 14h00 La Place Entrée gratuite, sur réservation.

Engagés pour toutes les formes d’expression culturelle, les adhérents du Mouvement E.Leclerc organisent le concours Hip Hop Talents dans le but de diffuser, promouvoir et offrir une plus forte visibilité aux cultures urbaines.

Au coeur de la galaxie hip-hop en France, Paris a été le point de rencontre d’innombrables artistes aujourd’hui mythiques, et fut le théâtre des grandes compétitions hip-hop. Elle accueillera à La Place, le 24 juin, la troisième journée de sélections régionales du Hip Hop Talents.

Ces journées de sélections régionales proposeront, outre la compétition, des démonstrations street art organisées avec des associations locales et un DJ set.

La Place 10 passage de la Canopée, Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.hiphoptalents.leclerc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00