Archipel Butor, le samedi 4 juin à 18:00

L’Archipel Butor propose une représentation théâtrale dans le parc municipal de Lucinges. Retrouvez _La Place_, par la compagnie Demain dès l’aube, le samedi 4 juin 2022 à partir de 18h. _Il n’est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l’oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite « place au soleil ». Et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait : « Les livres, la musique, c’est bon pour toi. Moi, je n’en ai pas besoin pour vivre »._ _Porter ce récit au théâtre c’est faire entendre une langue à part, qui nous parle d’un monde oublié ; c’est explorer la condition de transfuge de classe. À propos de son passage d’un milieu familial très modeste à celui de la petite bourgeoisie, Annie Ernaux écrit : « J’ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l’autre, n’est qu’un décor. » C’est précisément ce décor que son travail permet d’explorer. Un décor aux dimensions universelles._ ​​​​​​​AVEC Lauriane Mitchell MISE EN SCÈNE Hugo Roux COSTUMES Alex Costantino LUMIÈRES Lou Morel Coproduction : Ville d’Annecy, Département de Haute-Savoie, L’Auditorium Seynod – Scène Régionale

Gratuit sur inscription

2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T19:30:00

