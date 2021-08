La place en fête Aspach-Michelbach, 20 août 2021, Aspach-Michelbach.

La place en fête 2021-08-20 17:00:00 – 2021-08-20 23:30:00

Aspach-Michelbach Haut-Rhin Aspach-Michelbach

EUR Retrouvez Eklektik Boulevard en concert dès 21h qui revisite des classiques Pop Rock avec des reprises de Genesis, Coldplay, U2, Robbie Williams, Depeche Mode, Muse, Daft Punk et bien d’autres. Et aussi, un marché paysan dès 17h et possibilité de restauration sur réservation (assiette estivale) dès 19h30.

Marché paysan, animation musicale avec Eklektik Boulevard

+33 3 89 48 70 17

