La place du monde végétal dans la biodiversité 37 Route de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné, France Pays de la Loire Mûrs-Erigné, samedi 11 mai 2024.

La place du monde végétal dans la biodiversité
La Maison de l'environnement de la ville d'Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature
Samedi 11 mai, 14h30
37 Route de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné, France

BALADE BOTANIQUE

Arbres et plantes occupent une place à part dans le monde vivant ; ils sont multiples et indispensables. Au cours d’une randonnée de 3 km, Monique Davard vous guide, vous livre ses secrets et vous raconte ses anecdotes savoureuses, pour illustrer avec poésie et mieux comprendre le lien entre milieux et biodiversité.

Samedi 11 Mai de 14H30 à 17H30 Centre culturel Jean Carmet, Mûrs-Érigné Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) 3€/pers.- 1.5€/enfant jusqu’à 12 ans

Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

