“La place du merveilleux dans l’opéra français” par Catherine Kintzler et Hervé Lacombe Opéra de Lille, 12 novembre 2021, Lille.

Opéra de Lille, le vendredi 12 novembre à 14:30

Le musicien veut faire entendre l’inouï, produire des sons qui s’exceptent de l’univers sonore pour être entendus en eux-mêmes et en relation les uns avec les autres. C’est par sa nature que la musique réalise le fictif, lui donne corps. La consubstantialité entre musique et fiction caractérise l’opéra français de l’âge classique – un opéra merveilleux qui représente des personnages, des actions, des lieux dont on est certain qu’ils n’existent pas. Poètes et musiciens leur donnent une vraisemblance qui surclasse le réel, et on se dit : « cela n’existe pas, mais si cela existait, ce serait ainsi !». Une cosmologie de supposition élargit la nature.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Opéra de Lille Place du Théâtre – Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-11-12T14:30:00 2021-11-12T16:30:00