Nostalgic Colors La Place des photographes Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Nostalgic Colors La Place des photographes Arles, 3 juillet 2023, Arles. Nostalgic Colors 3 – 30 juillet La Place des photographes Entrée libre Du 3 au 30 juillet 2023, les auteurs de “Nostalgic Colors” prennent possession des galeries voutées de La Place des photographes.

Les auteurs :

Anne Fournier Métral – David Dauba – Eric Paratcha – Jean Marcillet-Jaubert – Joerg Karrenbauer – Michel Godeau – Patrick Bastide et Remy Huart.

De très belles œuvres seront également exposées à l‘Hôtel & Spa Jules César Arles Mgallery, en grand format monté caisse américaine. Vernissage en présence des artistes le jeudi 6 juillet à partir de 18h.

La Place des photographes – 1bis rue Réattu – 13200 Arles La Place des photographes 1 bis, rue Réattu, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 31 14 https://laplacedesphotographes.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T11:00:00+02:00 – 2023-07-03T19:00:00+02:00

2023-07-30T11:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00 exposition photo photos La Place des photographes Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Place des photographes Adresse 1 bis, rue Réattu, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville La Place des photographes Arles

La Place des photographes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/