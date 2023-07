Genèse de la danse La Place des photographes Arles, 3 juillet 2023, Arles.

« Genèse de la danse » de Stuart Lawson

Ces photographies cherchent à aller au-delà de la simple documentation de l’art et de l’athlétisme des danseurs, afin d’explorer leurs émotions et de permettre au spectateur d’interpréter les images selon ses propres perceptions. Toutes les images sont capturées dans un studio obscurci, à l’aide d’une combinaison de sources de lumière constante et de flashs, et sont créées directement dans l’appareil photo au moment de la performance. Aucune manipulation de retouche n’est effectuée sur les images. Il y a des « anges », subtils et captivants, gracieux et légers avec des ailes de gaze ; les « mouvements » débordent d’énergie, de lumière et de mystère ; des cygnes, essence de la danse classique gracieuse ; et des colombes qui cherchent à être libres.

La galerie est ouverte, visite gratuite, du mardi au samedi 11h – 19h, le dimanche de 11h – 17h.

1 bis rue Réattu – Arles – 04 90 52 31 14

From 3 to 30 July 2023, Place des photographes presents

« Genesis of Dance by Stuart Lawson

These photographs seek to go beyond documenting the artistry and athleticism of the dancers and to explore their emotions and allow the viewer to interpret the images through their own perceptions. All images are captured in a darkened studio with a combination of constant and strobe light sources and all are created in the camera at the moment of performance. There is no photoshop manipulation of the images. There are ‘angels’, subtle and engaging, graceful and light with gossamer wings; the ‘movements’ bursting with energy, light and mystery; swans, the essence of the graceful classical dancer; and doves bursting to be free.

The gallery is open, free of entrance, from Tuesday to Saturday, 11am to 7pm, and on Sundays, 11am to 5pm.

La Place des photographes 1 bis, rue Réattu, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 31 14 https://laplacedesphotographes.com/

