Stage photo La Place des photographes Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Stage photo La Place des photographes, 31 mars 2023, Arles. Stage photo 31 mars – 2 avril 2023 La Place des photographes

740€

Stage photo noir & blanc de la prise de vue au traitement La Place des photographes 1 bis, rue Réattu, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://laplacedesphotographes.com/les-ateliers/latelier-nb-de-james-vil/ »}, {« link »: « https://laplacedesphotographes.com/product/atelier-james-vil-du-31-mars-au-2-avril-2023-a-lombre-de-la-lumiere-prise-de-vue-et-traitement-acompte-reservation/ »}]

04 90 52 31 14 https://laplacedesphotographes.com/ “À l’ombre de la lumière – Prise de vue et traitement” Vous souhaitez construire et composer vos photos contre la lumière, gérer au mieux les expositions, développer vos RAW et traitement noir et blanc, ce stage photo, animé par James Vil est fait pour vous ! Prochaine session du 31 mars au 2 avril 2023 Renseignements :

https://laplacedesphotographes.com/les-ateliers/latelier-nb-de-james-vil/ Inscription :

https://laplacedesphotographes.com/product/atelier-james-vil-du-31-mars-au-2-avril-2023-a-lombre-de-la-lumiere-prise-de-vue-et-traitement-acompte-reservation/ Une question, nous sommes joignables au +33 [0] 6.25.22.19.67 Au plaisir de vous accueillir,

La Team

La Place des photographes – 1bis rue réattu – 13200 Arles #laplace #laplacedesphotographes #arles #stagephoto #workshopphoto #atelierphoto #jamesvil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 James Vil – La Place des photographes

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Place des photographes Adresse 1 bis, rue Réattu, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville La Place des photographes Arles Departement Bouches-du-Rhône

La Place des photographes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Stage photo La Place des photographes 2023-03-31 was last modified: by Stage photo La Place des photographes La Place des photographes 31 mars 2023 Arles La Place des photographes Arles

Arles Bouches-du-Rhône