Stage photo : approche théorique des séries, construction de 2 projets de série, prises de vues, sélections, editing, savoir penser une série, apprendre à la mettre en forme
La Place des photographes
1 bis, rue Réattu, 13200 Arles

04 90 52 31 14 https://laplacedesphotographes.com/ Stage photo Arles – Formation photo sur le travail en séries

Vous souhaitez aborder, comprendre et mettre en place le travail en séries, n’hésitez pas, à participer au stage d’Éric Forey, auteur du livre « Serial Photographer », qui fait de lui un spécialiste reconnu sur le travail en séries. Prochaine session du 24 au 26 mars 2023, attention places limitées Renseignements :

https://laplacedesphotographes.com/les-ateliers/les-ateliers-photographiques-deric-forey-a-arles/ Inscription :

https://laplacedesphotographes.com/product/stage-photo-session-du-24-au-26-mars-2023-construire-une-serie-acompte-reservation/ Une question, nous sommes joignables au +33 [0] 6.25.22.19.67 Au plaisir de vous accueillir,

La Team

La Place des photographes – 1bis rue réattu – 13200 Arles #laplace #laplacedesphotographes #arles #stagephoto #workshopphoto #atelierphoto #ericforey

