Salle de l'Assemblée, le mercredi 23 juin à 18:00

Projection-débat en partenariat avec Les Chemins de la République autour du thème : « La place des lesbiennes dans le féminisme national et toulousain de 1970-à nos jours » Mercredi 23 juin 18 heures DIAM a le plaisir d’être accueilli par les Chemins de la République au Conseil départemental de Haute-Garonne pour la projection du documentaire Portrait Féministe d’Abir Telliche suivie d’une discussion avec Justine Zeller historienne. La discussion pourra être enrichie des témoignages des militantes. Jean-Luc Laronce sera l’hôte de cette soirée à la thématique passionnante. Portrait Féministe d’Abir Telliche France 2017 de 23 mn Marie-Jo Bonnet commente à travers une Expo les contre cultures des années 69 à 89, la presse, son militantisme féministe et lesbien, les mouvements LGBT. Justine Zeller est docteure en histoire contemporaine au sein du laboratoire Framespa de l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Elle est l’autrice d’une thèse sur « Le développement du MLF et d’un espace de la cause des femmes en Midi-Pyrénées : spécificités régionales et échanges nationaux ou internationaux ». En partenariat avec Bagdam-Espace lesbien Projection du documentaire Portrait Féministe d’Abir Telliche suivie d’une discussion avec Justine Zeller historienne Salle de l’Assemblée 1 boulevard des minimes Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T18:00:00 2021-06-23T20:00:00

