du mardi 8 mars au vendredi 11 mars à Médiathèque des Izards

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes, la Médiathèque des Izards invite la Compagnie Sputnik et son bureau BEAURH à investir la médiathèque pendant toute la semaine. La compagnie et ses artistes vous proposeront plusieurs formes annoncées ou impromptues pour interroger la place des femmes dans l’espace public. Des moments artistiques impromptus vont apparaître toute la semaine ici et là, au hasard… Entre les rayons romans noirs, devant l’accueil, du livre de poche au comics de Marvel, en passant par les livres jeunesse, vous pourrez vous laisser surprendre par une lecture chuchotée ou chantée, ou quelques gestes dansés pendant quelques minutes, sans rien vous dire… De quoi rêver, rire ou s’interroger, durant un instant suspendu ! Médiathèque des Izards Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes, la Médiathèque des Izards invite la Compagnie Sputnik et son bureau BEAURH à investir la médiathèque pendant toute la semaine. La comp Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T06:00:00 2022-03-08T08:00:00;2022-03-09T06:00:00 2022-03-09T08:00:00;2022-03-10T06:00:00 2022-03-10T08:00:00;2022-03-11T06:00:00 2022-03-11T08:00:00

