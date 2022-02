La place des femmes dans les médias ? Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-03-02 18:00:00 – 2022-03-02 19:30:00 Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion Côtes d’Armor Conférence de Béatrice Damian-Gaillard et Sandy Montanola, enseignantes chercheuses à Rennes I mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10 Conférence de Béatrice Damian-Gaillard et Sandy Montanola, enseignantes chercheuses à Rennes I Espace Sainte Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

