Les canailles partent en Live: GROOVIN DEMOCRACY La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille

Les canailles partent en Live: GROOVIN DEMOCRACY ♫♫♫ Mercredi 7 février, 20h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) Entrée libre

Après le travail… Viens recharger les batteries à La Place Des Canailles. Nouvelle carte de tapas, nouveaux cocktails signatures, le tout accompagné d’un concert en live

Au programme? Des morceaux incontournables de Rock, pop, funk et variété française, pour t’offrir du punch, de la bonne humeur et te faire groover toute la soirée

Vous savez quoi faire de votre mercredi soir ! Alors pour ne pas manquer cette occasion réservez dés maintenant votre table pour profiter pleinement de cette ambiance enflammée

: GROOVIN DEMOCRACY: ambiance rock, funk, variété française, soul

: MONDE, reprises pop et électro des années 2000

️ ENTREE GRATUITE

Réservation de table : via nos réseaux sociaux ou par mail à resa@laplacedescanailles.com

