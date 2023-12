Feijoada du Dimanche 14 janvier La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille, 14 janvier 2024, Marseille.

Feijoada du Dimanche 14 janvier Dimanche 14 janvier 2024, 13h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 / 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T13:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T13:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00

Pour la Feijoada du 14 janvier 2024 nous avons l’immense plaisir de recevoir la chanteuse Neya Castro à Marseille

Neya Castro est compositrice interprète de samba, originaire de São Paulo.

Depuis 2015, elle est la voix de la samba en Europe et par le monde, elle a un répertoire de « samba de raiz » ou sambas classiques. Elle a une voix exceptionnelle, chaude et puissante et un charisme incomparable.

Nous pouvons l’écouter sur toutes les plateformes digitales

A partir de 13h00, venez déguster la Feijoada ou le Vatapa de » Dona Catarina » de la fameuse « Resenha da Cata »

Dona Catarina vous fera découvrir d’autres spécialités du Nord du Brésil et ses Salgadinhos, (spécialités salés, petits tapas brésiliens)

Concert à partir de 14h30 jusqu’à 18h30 avec le groupe Wallace Negão :

– Christophe Monteiro,

– Sergio Bacalhau

– Wim Welker

Nous avons hâte de vous accueillir pour célébrer ce début d’ année ensemble

Entrée + Conso : 10€

Entrée + Conso + Plat : 25€

( plat Feijoada ou Vatapá)

️ BILLETTERIE HelloAsso :

https://www.helloasso.com/…/feijoada-du-dim-14-janvier…

(Billeterie en ligne HelloAsso ou sur Place )

Infos : 06.60.89.15.19

_____________________________________________________________

