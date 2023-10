OLDSKOOL PARTY (spécial Cut Killer) La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille, 28 octobre 2023, Marseille.

Vous souhaitez vivre une soirée Halloween qui sorte de l’ordinaire les Canailles? Nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous !

Le SAMEDI 28 OCTOBRE, la Place Des Canailles se transforme pour une soirée OLDSKOOL PARTY Halloween qui va rester dans vos mémoires. La soirée à l’ancienne référence Rap – RnB – Funk – Dance Hall 90s – 2000 organisée par sera mixée par l’icône incontestée du hiphop, et animée par notre fabuleux –

Cut Killer, véritable leader de la scène urbaine, est aujourd’hui un des DJs les plus emblématiques du hip-hop dans le monde. Son nom, référence internationale, est synonyme de qualité et d’originalité. Comptez sur lui pour mettre le feu à la piste avec les meilleurs mix des années 90s à 2000

Imaginez une soirée où les rythmes urbains des années 90 et 2000 fusionnent avec l’énergie d’Halloween . D’ailleurs, n’hésitez pas à vous mettre dans le thème! On attend vos meilleurs déguisements et maquillages!

Pour une soirée vraiment au top, nos stands sont ouverts dès 19h. Vous pourrez vous régaler avec nos planches et nos tapas à partager ainsi que des petites douceurs

! La billetterie est UNIQUEMENT sur place à partir de 19h, pour une entrée immédiate à la soirée

Pour que vous passiez une bonne soirée nous limitons l’accès. La soirée est victime de son succès, nous sommes complets à chaque fois, et nous nous excusons d’avance s’il y a de l’attente à l’entrée

Venez tôt

_____________________________________________________________

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

