GROOVIN’ DEMOCRACY Mercredi 12 juillet, 19h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) Entrée libre

Tous les mercredis, Les Canailles partent EN LIVE avec le groupe GROOVIN’ DEMOCRACY

Après le travail, la plage, le shopping… Viens recharger les batteries à La Place Des Canailles. Nouvelle carte de tapas, nouveaux cocktails, le tout accompagnés d’un concert en live

Groovin’ Democracy est un groupe expérimenté de 4 artistes aliant chant, guitare, batterie et basse. Des morceaux incontournables de Rock, pop, funk et variété française, pour t’offrir du punch, de la bonne humeur et te faire groover toute la soirée

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

