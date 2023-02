Feijoada du Dimanche La Place des Canailles (Les Dock Village), 19 mars 2023, Marseille.

Feijoada du Dimanche Dimanche 19 mars, 13h00 La Place des Canailles (Les Dock Village)

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez participer au Carnaval

de la Feijoada du Dimanche à La Place des Canailles, le dimanche 19 mars avec notre invitée Paula Carvalho au chant et Mestre Marivaldo aux percussions !

Paula Carvalho est chanteuse, elle vient de Fortaleza où elle fait carrière dans la musique, Mestre Marivaldo vient de Salvador Bahia, c’est un grand maître des percussions afros-brésiliennes !

Venez déguisé (-e) pour plus de folie !

Les enfants sont les bienvenus !

Horaires : Ouverture à partir de

13h00 puis After jusqu’à 23h00

A partir de 13h00 pour celles et ceux qui veulent déguster nos plats : la Feijoada ou le Vatapa

Dégustation de spécialités durant l’après-midi (petits tapas brésiliens) : Salgadinhos et Pasteis (petits beignets) et pour l’After des caldos (delicieuse soupe chaude) et autres spécialités.

De 14h30/18h30 :

groupe Wallace Negão avec Paula Carvalho + invités

NOUVEAUTÉ : AFTER jusqu’à 23h00

DJ Çarava (Paris) ça va chauffer sur le dance floor ! DJ Çarava agitera la piste et vous fera tourner-bouger pour l’AFTER avec toute la richesse rythmique brésilienne : Samba, Axé, Forro, Lambada, Funk, etc.

Projection de vidéo du Carnaval de Rio 2023

Batucada + autres surprises

Tarif SUR PLACE

Entrée : 10€ + 1 boisson offerte (1 verre de vin, 1 bière ou 1 soft)

Entrée avec conso + Repas : 25€ (Feijoada ou Vatapa)

Tarif Repas PREVENTE UNIQUEMENT sur la Billeterie Shotgun : 20€ (entrée + repas)

(+ frais de loc 1€)

INFOS : 06 60 89 15 19 ( WhatsApp)



