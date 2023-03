HOUSE OF CANAILLES: Lylou Dallas La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

HOUSE OF CANAILLES: Lylou Dallas La Place des Canailles (Les Dock Village), 9 mars 2023, Marseille. HOUSE OF CANAILLES: Lylou Dallas Jeudi 9 mars, 20h00 La Place des Canailles (Les Dock Village) Entrée libre Le JEUDI 9 MARS viens t’encanailler sur des playlists tech house, afro & deep. Lylou Dallas sera aux platines pour te faire bouger toute la soirée

Happy Hour de 18h à 20h et des planches et tapas pour régaler vos papilles

A jeudi pour s’ambiancer sous la pergola de La Place Des Canailles

FREE PARTY !! La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T20:00:00+01:00 – 2023-03-10T02:00:00+01:00

2023-03-09T20:00:00+01:00 – 2023-03-10T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Place des Canailles (Les Dock Village) Adresse 10 place de la Joliette 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille

La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

HOUSE OF CANAILLES: Lylou Dallas La Place des Canailles (Les Dock Village) 2023-03-09 was last modified: by HOUSE OF CANAILLES: Lylou Dallas La Place des Canailles (Les Dock Village) La Place des Canailles (Les Dock Village) 9 mars 2023 La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône