♫ÉLECTRONIC MUSIC♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/technodayz »}, {« link »: « mailto:technodayzcontact@gmail.com »}] « La Canaillerie » By Techno Dayz

Pour cette 2 ème édition, seulement La LOVE ROOM sera représentée !

Techno Dayz a pour habitude de faire voyager son public le temps d’une soirée.

Leur musique électronique est remplie d’émotions et de bonne énergies.

◈ ÉLECTRONIC MUSIC

◈ 3 DJ’S

◈ ENTRÉE GRATUITE

–

+ INDOOR + OUTDOOR

+ COOL BAR & COOL SÉCU

+ RESTAURATION SUR PLACE

▬▬ LINE UP ▬▬



⚡️ RØHM

❤️ TÉO MALDONADO

❤️ EDDY DE MART

▬▬ INFORMATIONS ▬▬

La Place des Canailles, Les Docks Village 10.4, 10 Place de la Joliette 13002

Entrée Gratuite

Restauration dés 18h30 : Planches, tapas, bières artisanales, cocktails… ⚠️ ATTENTION ⚠️

La sécurité de la Place des Canailles se réserve le droit d’entrée

+18 // Une carte d’identité peut vous être demandée à l’entrée�

CB disponible à l’entrée & au bar

▬▬ PAGES & CONTACTS ▬▬

Techno Dayz :

Facebook :

https://www.facebook.com/technodayz

Instagram :

https://www.instagram.com/technodayz/

E-mail :

technodayzcontact@gmail.com

