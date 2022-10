Feijoada du Dimanche La Place des Canailles (Les Dock Village), 13 novembre 2022, Marseille.

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La « Feijoada du Dimanche » fait son grand retour dans un nouveau lieu magnifique !! Le dimanche 13 novembre à partir de 13h00 jusqu’à 19h00

La « Feijoada du Dimanche » s’associe avec la Place Des Canailles aux Docks Village pour une nouvelle saison, chaleur garantie et plus de milles émotions dans un cadre historique et très accueillant !

Notre invitée : Karla Da Silva, chanteuse de Rio de Janeiro, elle fait partie de la nouvelle génération d’auteurs-compositeurs venus des quartiers populaires de Rio. Elle a connu une ascension fulgurante depuis son passage à «The Voice Brasil» où elle a terminé finaliste, Karla se démarque par sa voix puissante chargée d’histoire du peuple brésilien et d’émotion.

Nous sommes tous prêts pour embarquer au Brésil pour partager ces excellents moments inoubliables de fête et de dégustation et pour de nouvelles rencontres musicales.

Venez déguster une feijoada, une moqueca, une caipirinha dans un cadre idyllique !

Programme :

A partir de 13h00 et sur réservation, vous aurez le choix parmi les plats brésiliens de Vera.

Concert à partir de 14h30 jusqu’à 19h00 avec Wallace Negão, Christophe Monteiro, Sérgio Bacalhau et tous nos invités.

️ Tarifs : (hors frais de loc.) :

Pour ceux qui souhaitent manger à partir de 13h00 :

Feijoada : 20€

Moqueca : 25€

Pour ceux qui viennent uniquement pour le concert à partir de 14h30 :

Entrée : 10€ + 1 boisson offerte.

Bien plus qu’un simple après-midi de dimanche, c’est le rendez vous incontournable des passionné(e)s de musiques brésiliennes pour un Dimanche festif, exactement comme au Brésil !!

Vem Sambar, só alegria !

La Place Des Canailles

Les Docks Village 10.4

10 Place de la Joliette 13002

Accès : Bus, Tram, vélo, trottinette, voiture (parking à proximité)

️ Billetterie en ligne ou sur place

Infos/réservations : 0660891519



