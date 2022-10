OLDSKOOL PARTY SPECIAL HALLOWEEN La Place des Canailles (Les Dock Village), 29 octobre 2022, Marseille.

OLDSKOOL PARTY SPECIAL HALLOWEEN Samedi 29 octobre, 19h00 La Place des Canailles (Les Dock Village)

13,99€

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Qui dit Halloween dit horreur et déguisements des plus terrifiants, alors qui aura le plus beau déguisement de la soirée ? On se retrouve pour cette spécial Halloween le

« LA OLDSKOOL » , c’est la soirée à l’ancienne référence Rap – RnB – Funk – Dance Hall 90s – 2000 organisée à La Place Des Canailles par avec la crème des DJs Marseillais. Ce samedi on retrouve aux platines et – . Retrouvez également dans la 2nd salle.

Pour prendre des forces et danser toute la soirée profitez de planches de fromage, de charcu’, tapas à partager …

IMPORTANT ! Pour que vous passiez une bonne soirée nous limitons l’accès. La soirée est victime de son succès, nous sommes complet à chaque soirée. S’il n’y plus de billets en ligne nous vous invitons a venir sur place dés 19h (premier arrivé/premier servi)

Une soirée démoniqaque vous attend

Restauration : Planches, tapas, tartinables… jusqu’à 23h

Accès : Bus, Tram, vélo, trottinette, voiture (parking public à proximité)

️ Entrée 13€ en ligne (hors frais de billetterie) / Entrée 15€ sur place

Réservation de table uniquement avec bouteille (1 bouteille pour 5 pers). La réservation n’inclut pas les entrées –

resa@laplacedescanailles.com



