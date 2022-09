SHUKRAN HOUSE CLUB La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SHUKRAN HOUSE CLUB Jeudi 29 septembre, 19h00 La Place des Canailles (Les Dock Village)

Jeu 29.09 – 19H

FREE OPEN-AIR

House to Tech + Live acoustic

House to Tech + Live acoustic

> La Place Des Canailles

Vous connaissez la formule, de la house, de la tech, un instrumentaliste, une soirée qui monte en puissance à chaque minute !

https://www.shukranprod.com/music

◢ LINE-UP ◊ HAZY BONG

Véritable précurseur qui a prôné et installé la house music en Egypte dans les années 2000, Hazy Bong propage sa musique rythmique sur toutes les terres du soleil. 10 ans plus tard à Ibiza, aujourd’hui à Marseille où il a définitivement posé ses valises, ce DJ chevroné déchaînera sans aucun doute la dancing queen qui est en vous ! ◊ STUFF BORG ( Instrumentaliste )

De l’Electro à la drill, du reggae au space disco, à l’acid jazz, au tribal fusion, de mélopées chamaniques en consonances brutes, le faiseur de son Stuff Borg ne craint pas de confronter sa flûte traversière, ses harmos ou ses percussions aux rythmes de la soirée. Un groove communicatif. ◢ INFORMATIONS

La Place Des Canailles

Les Docks Village 10.4

10 Place de la Joliette 13002

ENTRÉE GRATUITE

⏰ Horaires : 19h00 – 02h00

6 stands de restauration

2 bars : cocktails & vins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T19:00:00+02:00

2022-09-30T02:00:00+02:00

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Place des Canailles (Les Dock Village) Adresse 10 place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement

