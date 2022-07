La place des artistes Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Proposé par les Amis des Arts, en partenariat avec la ville de Pontarlier.

Atelier de peinture en direct au coeur de la ville. Les oeuvres réalisées seront exposées et vendues au profil d’associations caritatives. guy.cretin25@gmail.com Proposé par les Amis des Arts, en partenariat avec la ville de Pontarlier.

