La place de l’humain dans l’écosystème mondial Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, vendredi 5 avril 2024.

Conférence La place de l’humain dans l’écosystème mondial et le rôle de la médiation scientifique dans cette prise de conscience. Animée par Gilles Boeuf, biologiste, professeur à l’université Pierre et Marie Curie Sorbonne Université.

Ouverte à tous les publics, cette conférence est programmée dans le cadre du Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle Archéologie (PREAC) de Nouvelle-Aquitaine Données du passé, questions du présent porté par Cap’ Archéo / Cap Sciences et le Pôle d’interprétation de la Préhistoire.

Gilles Bœuf est biologiste, professeur à l’université Pierre et Marie Curie Sorbonne Université, président du comité scientifique de l’Agence française pour la biodiversité et membre du comité scientifique de l’ONF, professeur invité au collège de France, membre du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé auprès du ministre en charge de l’Éducation nationale.

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 19 Avenue de la Forge

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@pole-prehistoire.com

