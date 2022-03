La Place de l’Eau dans le Vin et la Vigne Musée Mer Marine, 14 avril 2022, Bordeaux.

La Place de l’Eau dans le Vin et la Vigne

Musée Mer Marine, le jeudi 14 avril à 18:30

Chirurgien spécialiste du foie et de transplantation hépatique, Professeur de chirurgie au CHU de Bordeaux, à la retraite et viticulteur, Jean Saric est membre du Conseil d’administration de la Cité du Vin ; il y anime une journée annuelle « Vin et Santé » Jean Saric vous propose une façon inhabituelle de voir le sujet « vin », en ne parlant que de l’eau, élément fondamental associé aux nombreuses étapes allant de la vigne au vin, et accompagnant sa consommation et son commerce. Première étape : la migration de la vigne, de l’est vers l’ouest du bassin méditerranéen ; la deuxième, son implantation locale et sa croissance végétale ; la troisième son commerce local et lointain ; la quatrième sa consommation et ses dangers. L’importance de l’eau dans ces étapes successives sera mise en évidence.

Tarif : 5€ / Gratuit pour les Amis du MMM et les moins de 10 ans

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:30:00 2022-04-14T19:30:00