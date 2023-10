Appel à candidatures ESSTech#2 La Place – Bordeaux Technowest – 185 Bd Maréchal Leclerc 33000 Bordeaux Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux.

Appel à candidatures ESSTech#2 26 octobre – 10 novembre Candidature à partir du formulaire

Bordeaux Technowest, ATIS et la Ruche Bordeaux sont 3 acteurs de l’écosystème d’accompagnement à l’entrepreneuriat ESS et startups sur le territoire bordelais. A force d’accompagnements mutuels et complémentaires auprès de mêmes porteurs de projets, ils ont pu opérer un rapprochement en 2022 pour créer le programme d’incubation ESS Tech ! Ce programme a été testé en 2022 via un partenariat avec Bordeaux Métropole pour rapprocher 2 mondes : les startups et l’innovation technologique d’un côté, et l’innovation sociale et l’ESS de l’autre, avec une dimension environnementale.

L’édition 2022 a été très positive pour les entreprises accompagnées, désormais Bordeaux Métropole et les 3 acteurs porteurs de ce programme lancent l’appel à projet pour recruter la promotion 2023 d’ESS Tech, qui sera accompagnée sur 6 mois.

Serez-vous de l’aventure pour booster votre potentiel Tech et ESS ? Candidatez jusqu’au 10 novembre 2023 !

La Place – Bordeaux Technowest – 185 Bd Maréchal Leclerc 33000 Bordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://appel-a-projet-esstech.selecteev.io/ »}]

