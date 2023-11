SUPER LOTO DU BERAT QUAD La Place Bérat Catégories d’Évènement: Bérat

Haute-Garonne SUPER LOTO DU BERAT QUAD La Place Bérat, 16 décembre 2023, Bérat. Bérat,Haute-Garonne QUAD vous propose un loto!.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 15 EUR.

La Place SALLE DES FETES

Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie



QUAD invites you to a bingo! ¡QUAD organiza un bingo! QUAD bietet Ihnen ein Lotto an! Mise à jour le 2023-10-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Bérat, Haute-Garonne Autres Lieu La Place Adresse La Place SALLE DES FETES Ville Bérat Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Place Bérat latitude longitude 43.379681;1.17605

La Place Bérat Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berat/