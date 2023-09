Village Rugby La Place Bellecour Lyon 2e Arrondissement, 23 septembre 2023, Lyon 2e Arrondissement.

Lyon 2e Arrondissement,Rhône

Rendez-vous au Village Rugby pendant toute la Coupe du Monde de rugby 2023, du 23 septembre au 8 octobre 2023.

De nombreuses animations sportives, éducatives et festives y seront proposées, pour tous les âges et tous les goûts !.

2023-09-23 fin : 2023-11-08 . .

La Place Bellecour Place Bellecour

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the Rugby Village throughout the Rugby World Cup 2023, from 23 September to 8 October 2023.

There will be plenty of sporting, educational and festive events on offer for all ages and tastes!

Visite el Rugby Village durante la Copa del Mundo de Rugby 2023, del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2023.

Habrá un montón de eventos deportivos, educativos y festivos para todas las edades y gustos

Besuchen Sie das Rugby-Dorf während der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 vom 23. September bis zum 8. Oktober 2023.

Dort werden zahlreiche sportliche, pädagogische und festliche Veranstaltungen für alle Altersgruppen und Geschmäcker angeboten!

Mise à jour le 2023-08-31 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme